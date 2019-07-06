العرب والتركمان يطالبون الحكومة بفرض القانون في جميع أقضية ونواحي كركوك

2019/07/06 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

طالبت الكتلتان التركمانية والعربية في مجلس النواب العراقي، القائد العام للقوات المسلحة بضرورة بسط سيادة الدولة وفرض القانون على كافة الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة كركوك.





وشددت الكتلتين العربية والتركمانية بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، على “منع الفعاليات الاستفزازية التي تقوم بها بعض الجهات انطلاقا من تلك المناطق الغير الخاضعة للقوات التابعة للسلطة الاتحادية كما حصل مؤخرا في ناحية قرة هنجير”

وأوضح البيان، انه “قام وفد من برلمان اقليم كردستان بزيارة استفزازية هدفها توتير العلاقات بين مكونات كركوك المتعايشة اخويا، واطلاق اوصاف لا تليق بمحافظة كركوك ووصفها بالمحتلة، وكأن الجيش العراقي والشرطة الاتحادية التي ضحت لتحرير العراق من دنس عصابات داعش تابعة لدولة غير العراق”.

وأكد البيان، ان “هذه التصرفات غير المسؤولة لا تفيد الا المجاميع الارهابية المتربصة شرا بعراقنا والتي تحاول ان تجد ثغرة للولوج الى مدننا الامنة وعلى القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على كامل اراضي محافظة كركوك واخراج قوات البيشمركة منها”.





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