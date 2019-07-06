الخارجية النيابية تأسف لتصريحات السفير العراقي في أمريكا بشأن التطبيع مع اسرائيل

2019/07/06 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم السبت، عن أسفها للتصريحات التي أدلى بها السفير العراقي في أمريكا بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني.





وقالت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تأسف لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على لسان السفير العراقي في واشنطن عن ما عبر عنه بوجود اسباب موضوعية (قد) تدعو لإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني!”.





وأضافت، “اننا في لجنة العلاقات الخارجية، نؤكد موقفنا المعبر عن ارادة شعبنا في المقاطعة التامة مع الكيان الصهيوني، ورفضنا لسياساته العنصرية في احتلال الاراضي الفلسطينية”.





ودعت اللجنة، الخارجية العراقية، الى “ضرورة ضبط تصريحات موظفيها وممثلينا في البعثات الدوبلوماسية، وبما ينسجم مع السياسة الخارجية للحكومة”.

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