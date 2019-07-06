2019/07/06 | 17:06

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رسميا..



أتلتيكو مدريد يتعاقد مع موراتا

متابعة/..



سينتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا المعار الى أتلتيكو مدريد، بصورة نهائية لفريق العاصمة الإسبانية في نهاية موسم 2019-2020 حسبما أعلن تشلسي الإنجليزي السبت.

وانتقل موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير الماضي، وخاض في صفوفه 17 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف.

أما في صفوف تشلسي، فسجل الإسباني الدولي 24 هدفا في 72 مباراة وأحرز في صفوفه كأس إنجلترا الموسم قبل الماضي.

وتعليقا على صفقة الانتقال قال موراتا على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا سعيد لأن الأمر أصبح رسميا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

أما أتلتيكو فأصدر بيانا جاء فيه "سيلعب المهاجم الإسباني على سبيل الإعارة الموسم المقبل كما اتفقنا عليه عندما انضم إلى الفريق في يناير الماضي خلال فترة الانتقالات وستصبح عملية الانتقال بصورة دائمة في بداية موسم 2020-2021".

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع الموهبة البرتغالي الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو، وهي خامس أغلى صفقة في التاريخ، في حين سيتركه مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان المرجح انتقاله لصفوف برشلونة.انتهى3

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