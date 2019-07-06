العلاقات الخارجية النيابية : نؤكد مقاطعتنا التامة مع الكيان الصهيوني

2019/07/06 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تأسف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على لسان السفير العراقي في واشنطن عن ما عبر عنه

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