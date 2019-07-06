فولكسفاغن تعيد

2019/07/06 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت شركة صناعة السيارات "فولكسفاغن" النقاب عن حافلتها القديمة الجديدة، التي يبدو تصميمها تقليديا، لكنها مليئة بـ"الخصائص الحديثة والمثيرة".

وذكر موقع "ماشابل" أن كشف

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