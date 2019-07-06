إحباط هجوم لداعش شمال شرق ديالى

2019/07/06 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، احباط هجوم لتنظيم داعش الإرهابي على نقاط مرابطة قرب السعدية شمال شرق ديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي تمكنت من احباط هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على بعض نقاط المرابطة الامنية قرب ناحية السعدية شمال شرق ديالى”.

وأضاف، أن “داعش يحاول بين فترة خائبا ان يحدث خرقا أمنيا في محافظظة ديالى لكن جميع محاولاته تبوء بالفشل”.





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