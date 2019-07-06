2019/07/06 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… دعا محافظ واسط، محمد المياحي، السبت، الى تخصيص قوة قتالية تكون مهمتها ازالة التجاوزات الحاصلة في المحافظة.وقال المياحي، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الداخلية، ياسين الياسري تابعته /المعلومة/ إن “المحافظة تحتاج تخصيص فوج من وزارة الداخلية لرفع التجاوزات عن الأراضي الزراعية والمناطق السكنية”.وأضاف، اننا “نطمح الى أن تكون واسط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تطالب الداخلية بتخصيص فوج قتالي لرفع التجاوزات السكنية بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تطالب الداخلية بتخصيص فوج قتالي لرفع التجاوزات السكنية بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).