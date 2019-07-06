بالصور .. الحكومة الروسية

2019/07/06 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أقالت حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولة روسية بعد نشر صور فاضحة لها في جلسة تصوير لصالح مجلة "بلاي بوي".

جاء ذلك بعد أن تسببت الصور في موجة من التعليقات والانتقادات اللاذعة لتتم إقالة موظفة الحكومة "آنا أنوفريفا" التي تبلغ من العمر 27 عامًا.

وعلى الرغم من أن التقارير تفيد ...

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