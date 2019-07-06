الداخلية تعلن اعتقال عصابة تضم نساء تقوم بتزوير مستمسكات الموظفين في بغداد

2019/07/06 | 17:11

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم السبت، بأن ثلاث عبوات انفجرت على رتل لشركة دعم لوجستي، في منطقة سفوان، جنوب غرب المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاث عبوات انفجرت اليوم على رتل للدعم اللوج

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، السبت، العثور على كدس للعتاد من مخلفات تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، ان "أبطال قيادة عمليات نينوى تمكنوا وخلال عمليات البحث والتفتيش في قرى (الهرم- أم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سرايا عاشوراء، السبت (06 تموز 2019)، تغيير اسمها استجابة للأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي.

وقالت السرايا في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي نثمن ونقدر الخطوة التي خطاها السيد رئيس الوزراء الدكتور عاد

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