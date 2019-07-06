الحشد يعلن اعداد قانون خدمة وتقاعد يضمن كل ما جاء في الأمر الديواني

2019/07/06 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، السبت، عن اعداد هيئة الحشد الشعبي قانونا للخدمة والتقاعد تضمن جميع ما ورد في الأمر الديواني الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وقال الكوفي في بيـان تلقت / المعلومة /، نسخة منه، إن “الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء […]

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