“بالفيديو” النيران تفتك بمعرض لبيع الاثاث في الكوفة.. خسائر مادية كبيرة خلفها الحريق والدفاع المدني يواصل اخماده

2019/07/06 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اندلع حريق ضخم ، السبت، في معرض لبيع الاثاث في محافظة النجف.وذكرت مصادر محلية ،ان حريقا نشب داخل معرض قصر الكوفة للاثاث قبل ان تاتي فرق الدفاع المدني وتقوم بإخماده، مضيفة ان خسائرة مادية كبيرة لحق بالمعرض من دون تسجيل خسائر بشرية.

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