القبض على عصابة متخصصة بتزوير مستسمكات موظفي الدولة

2019/07/06 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على عصابة متخصصة بتزوير مستمسكات موظفي الدولة.وقال المتحدث باسم الوزارة سعد معن في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إنه “وفقا لمعلومات دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القبض على عصابة مكونة من متهمتين اثنتين ومتهم، يقومون بتزوير […]

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