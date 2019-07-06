2019/07/06 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، السبت، القبض على عصابة في بغداد تزور مستمسكات الموظفين لشراء سلع بالتقسيط.وقال معن في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مفارز مديرية استخبارات بغداد العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على عصابة مكونة من متهمتين اثنتين ومتهم”.وأضاف، ان “المتهمين يقومون […]

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