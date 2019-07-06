فلاح أمين الرهيمي - البطالة والفقر والجوع رافد يصب في حفرة الإرهاب

2019/07/06 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي أم عباس امرأة عقيمة بعد وفاة زوجها هجرت الريف إلى المدينة استأجرت غرفة في بيت قديم ساحته واسعة ويوجد فيها تنور (يشبه الإناء الكبير له فتحتان من الاعلى ومن الأسفل وفيه ثقب في أسفله لدخول الهواء يستعمل لشوي الخبز عن طريق النار التي تشعل في داخله مصنوع من الفخار).استغلته أم عباس في شوي رغيف الخبز بكميات كثيرة وبيعه في السوق للمارة من الناس يوفر لها سبل العيش ...وكان عملها يكون قبل الفجر لعمل الخبز ......

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