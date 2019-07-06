سامى لبيب - أنا فهمت الآن الخلل الذى أنتج الخرافة والميتافزيقا

2019/07/06 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامى_لبيب - أنا فهمت الآن – الجزء الخامس .- نحو فهم الحياة والوجود والإنسان (95) ."أنا فهمت الآن" هى سلسلة جديدة من المقالات تأتى فى سياق مجموعة مقالات "نحو فهم الوجود والحياة والإنسان" هادفة سبر أغوار الألغاز والغموض الذي يحيط بفهمنا للحياة والطبيعة لتحرر الوعي من المفاهيم المغلوطة المتهورة التي لا تقدم أي شئ سوى وأد السؤال بإجابة متهافتة ..الولوج فى ألغاز وغموض الطبيعة والحياة شئ شديد الصعوبة......

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