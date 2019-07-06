2019/07/06 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خيام الزعبي… ماذا يجري في الكيان الصهيوني ….المجرم نتنياهو تائه ودرجة حرارة الشارع الإسرائيلي بلغت الذروة بعد أن وصل آلاف اليهود الإثيوبيين والذين يعرفون باسم “الفلاشا” إلى الجناح الرئاسي لنتنياهو للمطالبة بحقوقهم الإنسانية التي كفلها القانون الدولي، هذه الانتفاضة الجديدة التي اجتاحت إسرائيل اندلعت بعد أن قام شرطي صهيوني بإطلاق النار على شاب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل والرقص على حافة الهاوية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل والرقص على حافة الهاوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).