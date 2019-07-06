محافظة بغداد: انقطاع الماء في بعض مناطق النهروان تتحمله الجهات الاتحادية

2019/07/06 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت محافظة بغــداد ،اليوم السبت، اسباب انقطاع الماء في بعض مناطق ناحية النهروان الى توقف ضخ ماء النهر المبطن وكذلك انقطاع التيار الكهربائي .

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