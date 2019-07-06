الحشد الشعبي : احباط هجوم لـ”داعش” شمال شرق ديالى

2019/07/06 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى… كشف الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن إحباط هجوم لـ”داعش” قرب السعدية شمال شرق ديالى.وقال الحشد في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي تمكنت من إحباط هجوم شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على بعض نقاط المرابطة الأمنية قرب ناحية السعدية شمال شرق ديالى”.[…]

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