2019/07/06 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلكامش برس تنشر جدول اعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلكامش برس تنشر جدول اعمال جلسة البرلمان الاثنين المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).