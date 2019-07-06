بالصورة.. عبد المهدي يوجه رسالة للدوائر الحكومية

2019/07/06 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، رسالة الى الدوائر الحكومية.وبحسب اعلام مديرية المرور العامة فأن "رسالة عبد المهدي تمت طباعتها على يافطات وستوزع في شوارع بغداد".وخاطب عبد المهدي في رسالته الدوائر الحكومية بالقول "يهمني جداً اهتمامكم المباشر بتطبيق علمي ومدروس لنظام المرور في المدن والطرق الخارجية وتنظيم المداخل وتخطيط الشوارع وتأثيثها".

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