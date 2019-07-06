العلاقات الخارجية تصدر بياناً بشان تصريحات السفير العراقي في واشنطن

2019/07/06 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن أسفها لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على لسان السفير العراقي في واشنطن عن ما عبر عنه بـ” وجود اسباب موضوعية”(قد) تدعو لأقامة علاقات مع الكيان الصهيوني! .وأكدت العلاقات النيابية في بيان” موقفها المعبر عن ارادة شعبنا في المقاطعة التامة مع الكيان الصهيوني، ورفضها لسياساته العنصرية في احتلال […]

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