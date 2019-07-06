لولا الحشد الشعبي .لم تتحرر مدن العراق من الدواعش المتوحشة

2019/07/06 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي محمد الجيزاني… اي دين يملكه داعش والقاعدة .وأي فكر وهابي دموي متحجر متوحش لماذا قتلتو الاف الناس الفقراء من العراقيين بالشوارع والبيوت مالهم ومال السلطة .لماذا لم تهجمون على رجال السلطة بدلا من الناس الفقراء بالشوارع .لانكم كلاب أولاد الزنا بلا ضمائر .تحية للذين يكتبونَ ان قوة الحشد هي التى لمتنا […]

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