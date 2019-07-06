مسيحي من نينوى يتسلّم مهامه كسفير للعراق لدى كندا

2019/07/06 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل إختارت جمهورية العراق الدكتور يوسف بتي سفيرا للعراق لدى كندا وجاء ذلك خلال تقديمه الجمعة 5 تموز 2019 لنسخة من اوراق اعتماده الى رئيس دائرة المراسم في الخارجية الكندية كسفير مقيم مفوض فوق العادة للعراق لدى كندا.وكان الدكتور وديع بتي قد تقلد عدة مناصب دبلوماسية كسفير للعراق في …

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