ضبط ليبلات للغش التجاري اردنية الصنع في مطار بغداد

2019/07/06 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- وكالة النبأ الاخبار/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم السبت، عن ضبط ليبلات ورقية عليها عبارة (صنع في الأردن) تستخدم للغش التجاري في مطار بغداد الدولي.وقالت الهيئة في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي ضبطت ليبلات ورقية لاصقة موسومة بعلامة تجارية لأدوية بيطرية عليها عبارة (صنع في الأردن) تستخدم للغش التجاري".

واضاف البيان، ان "كوادرها العاملة في المطار تمكنت ايضا من ضبط (رولات وفرشاة صبغ ) بكميات تجارية دون موافقات رسمية في مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد".

واكد على، اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل.

واشار البيان الى، "ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم جلب بضائع وسلع بكميات تجارية عبر صالات المسافرين في المطارات كون القوانين والتعليمات لاتسمح بذلك وبالأمكان شحن هذه المواد عبر كمرك الشحن الجوي بعد استحصال الموافقات الرسمية".



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