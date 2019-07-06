بالصور.. العثور على وكرين لـ “داعش” يضمان أوراقا ثبوتية وأرقام هواتف في كركوك

2019/07/06 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، العثور على وكرين لـ “ داعش”يضمان أوراقا ثبوتية وأرقام هواتف في كركوك.وقالت الخلية في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك شرعت بواجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية، وفقاً لمعلومات دقيقة”.وأضافت، أن العملية أسفرت عن “العثور على وكرين للارهابيين […]

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