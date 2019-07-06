2019/07/06 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، ان جاسوسية قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمودالفلاحي لصالح الـ (سي اي ايه) وخيانته للعراق من خلال اعطائه معلومات واحداثيات عن مقرات وحدات الجيش والحشد الشعبي تمهيدا لقصفها ادلة قاطعه لحكمه بجريمة الخيانة العظمى.وقال سالم في بيان ان الفلاحي والقوات الامريكية تتحمل مسؤولية الدماء التي سقطت من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن سالم: تجسس قائد عمليات الانبار لـ (سي اي ايه) كافيه لادانته بجريمة الخيانة العظمى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن سالم: تجسس قائد عمليات الانبار لـ (سي اي ايه) كافيه لادانته بجريمة الخيانة العظمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).