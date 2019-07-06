إطلاق صاروخي

2019/07/06 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

قالت مصادر يمنية ان سلاح الجو اليمني اطلق صاروخي زلزال 1 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي في مفرق الوازعية غربي تعز ادى الى

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