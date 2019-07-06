لرفع التجاوزات السكنية بالمحافظة.. واسط تطالب الداخلية بتخصيص فوج قتالي

2019/07/06 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم السبت، الى تخصيص قوة قتالية تكون مهمتها ازالة التجاوزات الحاصلة في المحافظة.

وقال المياحي، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير

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