الرد السوري على العدوان الصهيوني قادم حتماً …ولكن !؟

2019/07/06 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / هشام الهبيشان… بالبداية ، اليوم علينا ان ندرك جيداً أن الدولة السورية اليوم ليست عاجزة عن الرد على أي عدوان خارجي ،سواء اكان صهيوني أو غربي ، ولديها ” مخزون “هجومي ” صاروخي استراتيجي سوري ” لم يستخدم بعد ” “و للعلم هو قادر على ضرب كل القواعد العسكرية الصهيونية والأمريكية والغربية في […]

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