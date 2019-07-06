الكمارك :إعادة إصدار(٣٢) حاوية مخالفة في بوابة البصرة

2019/07/06 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة … أعلنت السلطة الجمركية في جمرك بوابة البصرة، اليوم السبت، عن إعادة إصدار(٣٢) حاوية مخالفة تحمل مواد متنوعة وردت بدون أوراق رسمية.كما أضافت الهيئة، أنه “تم ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم في جمرك ام قصر الجنوبي تحتوي على مستلزمات طبية مخالفة حيث تبين بالكشف ان المواد المشحونة لا تتطابق مع الكميات […]

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