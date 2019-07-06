أمانة بغداد تنذر المتجاوزين في شارع الطالبية شرقي العاصمة

2019/07/06 | 17:42

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بغداد اليوم- بغداد

وجهت امانة بغداد، السبت، انذاراً الى المتجاوزين في شارع منطقة الطالبية شرقي العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، ان "بلدية الشعب وجهت بإنذار المتجاوزين ضمن شارع منطقة الطالبية بكتب رسمية سلمت لهم ضمن واجهة المحلة 321 المتمثلة بشارع الطالبية المستغل لعرض المكائن والمحركات والمواد الاحتياطية الخاصة بالسيارات".

وأضافت انه "تم امهال المتجاوزين أسبوعاً واحداً لرفع تجاوزاتهم، وبخلافه ستقوم دائرة البلدية بإزالتها وتحميلهم التبعات القانونية".

بغداد اليوم _ كربلاء

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم السبت، تخصيص 77 مليار دينار لتمويل المشاريع الخدمية في قطاعات التربية والصحة والبنية التحتية.

ونقل المكتب الإعلامي للدليمي في بيان عن الأخير قوله في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماع عقد

بغداد اليوم _ بغداد

عزت محافظة بغداد، اليوم السبت، اسباب انقطاع الماء في ناحية النهروان الى "توقف" ضخ ماء النهر المبطن وانقطاع التيار الكهربائي، فيما حمّلت وزارتي الموارد المائية والكهرباء مسؤولية ذلك.

وقال إعلام المحافظة في بيان

بغداد اليوم - البصرة

اعلن قسم الصيدلة التابع لدائرة صحة البصرة، السبت (06 تموز 2019)، توفير 13 نوعا من الادوية بعد تزيدها من قبل الوزارة.

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العلاجات المدرجة ادناه هي من تم شراءها م

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