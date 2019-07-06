انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية

2019/07/06 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال موقع "فرانس 24"، في خبر عاجل، تابعه موقع الغدير، إن "سيارة مفخخة انفجرت، قبل قليل، بالقرب من وزارة الدفاع في تل ابيب"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.انتهى.ص.هـ.ح.

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