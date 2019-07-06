اندلاع حريق كبير في معرض للأثاث بقضاء الكوفة في النجف

2019/07/06 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير في النجف، إن حريقاً كبيراً اندلع في معرض للأثاث بمنطقة الحارس الواقع ما بين قضاء الكوفة، والنجف الأشرف".وأضاف مراسلنا، أن "فرق الدفاع المدني تواصل إخماد الحريق دون معرفة حجم الخسائر المادية والبشرية حتى الآن".انتهى.ص.هـ.ح.

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