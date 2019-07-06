مغترب في المغرب يشن هجوماً على نادي النفط

2019/07/06 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… شن اللاعب العراقي المغترب في الدوري المغربي، لؤي العاني، هجوماً على نادي النفط، بعد تملصه عن إكمال أوراق ضم اللاعب إلى صفوفه.وقال العاني لـ/ المعلومة /، إن “نادي النفط سبب لي مشاكل كبيرة مع إدارة نادي القنيطري لعدم التزامهم بكلمتهم بخصوص دفع المبلغ المالي بعد ان طلبت الاستغناء ! ولم يقدموا […]

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