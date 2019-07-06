بالوثيقة.. 6 فقرات على جدول اعمال جلسة الاثنين المقبل

2019/07/06 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد… نشرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل وتضمنت 6 فقرات.وحصلت وكالة / بدر نيوز / على نسخة من وثيقة جدول الاعمال .

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