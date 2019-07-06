2019/07/06 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / خطوة برس كشفت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت العثور على وكرين إرهابيين في كركوك.وذكر بيان رسمي للخلية انه “وفقاً لمعلومات دقيقة، شرعت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك بواجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية”.وأضاف البيان أن “القوة تمكنت من العثور على وكرين للارهابيين وجهاز هاتف نقال ورام للخزن، فضلا عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على وكرين إرهابيين في كركوك وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على وكرين إرهابيين في كركوك) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على وكرين إرهابيين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).