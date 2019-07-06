2019/07/06 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا أنه لن يسمح لحكومة بلاده بإبرام صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة ستمنح للقوات الأمريكية الوصول الحر إلى موانئ البلاد.وأعرب سيريسينا اليوم السبت، أثناء فعالية رسمية عن معارضته المبدئية لمشروع “اتفاقية وضع القوات” (SOFA) التي يتفاوض عليها الطرفان، قائلا: “لن أسمح بإبرام أي اتفاقية تنسف استقلالنا وسيادتنا”.وأشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس سريلانكا لأمريكا: لن أسمح بإبرام اتفاقية معكم تهدف إلى خيانة شعبنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس سريلانكا لأمريكا: لن أسمح بإبرام اتفاقية معكم تهدف إلى خيانة شعبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).