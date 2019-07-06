2019/07/06 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أدهشت فتاة شابة كل متابعيها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، بعدما أكدت أنها تعتمد نظام غذائي قائم على “التنفس” فقط.وأكدت أودرا بير، البالغ من العمر 25 عاما، من ولاية مينيسوتا الأمريكية، لمتابعيها البالغ عددهم 11,500 متابع، بأنها ظلت ممتنعة عن تناول الطعام الصلب للمدة 97 يوما، منذ بدئها نظام “التنفس” […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتاة لم تأكل منذ 97 يوماً ..ونظام غذائي مثير ! المركز الخبري الوطني.

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