إنشاء ميناء بحري ضخم شرق ليبيا بدعم أميركي

2019/07/06 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس/بنغازي (ليبيا) – قالت السلطات في شرق ليبيا وشركة جويدري جروب الأميركية للأمن إنهما تخططان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتطوير ميناء

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