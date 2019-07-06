وزارة العدل تأمر باخلاء عقارات يسكنها زعيم حزب كوردي في السليمانية

2019/07/06 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت مدرية تنفيذ السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، بتخلية عدد من العقارات في قاطع آبلاخ التي يوجد فيها منزل الامين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني.

ووفقا لعدد من الكتب الرسمية من مديرية تنفيذ السليمانية التابعة لوزارة العدل بحكومة اقليم كوردستان، تطالب المديرية من الامين العام للحزب الاشتركي الديمقراطي الكوردستاني محمد الحاج محمود ان يقوم باخلاء اربعة عقارات تابعة للقطاع 8 آبلاخ والتي يقوم باتخاذها سكنا له.

ومن اجل تنفيذ آوامر اخلاء تلك العقارات ، قامت مديرية تنفيذ السليمانية بارسال كتاب الى شرطة السليمانية مطالبة اياها باعداد قوة لا تقل عن 25 شرطيا لتنفيذ الاخلاء في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم 18 حزيران الماضي، الا ان الامر لم يتم تنفيذه منذ ذلك اليوم لحد الان.

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