بشأن اسرائيل.. الخارجية توضح تصريحات السفير العراقي لدى واشنطن

2019/07/06 | 18:38

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سومر نيوز: بغداد..



عدت وزارة الخارجية, السبت, تصريحات سفير العراق لدى واشنطن فريد ياسين حول اسرائيل “تصريحات غير م...

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