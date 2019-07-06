فتاة لم تأكل منذ 97 يوما!.. نظام غذائي مثير

2019/07/06 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أدهشت فتاة شابة كل متابعيها عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، بعدما أكدت أنها تعتمد نظام غذائي قائم على “التنفس” فقط.

وأكدت أودرا بير، البالغ

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