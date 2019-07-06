شيري الصينية تتألق بسيارة رباعية الدفع

2019/07/06 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بدأت شركة Chery الصينية بطرح سيارات Tiggo 4 المميزة، التي يتوقع أن تصبح من أكثر سيارات الكروس مبيعا في الأسواق.

وأتت Tiggo الجديدة بهيكل

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