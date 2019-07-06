2019/07/06 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس سقط رجل وامرأة في حي نيفسكي بمدينة بطرسبورغ من نافذة الطابق التاسع أثناء ممارستهما الجنس على حافة النافذة.وذكرت صحيفة “فونتانكا.رو”، استنادا إلى شهود عيان، أن إحدى نساء الحي رأت سقوط رجل وامرأة بعد أن هوى جهاز التلفاز أولا، فجر الجمعة 5 تموز الجاري، من نافذة منزل يطل على شارع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أثناء المعاشرة..



رجل وامرأة يسقطان من الطابق التاسع! وكالة خطوة برس.

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