أغلى طلاق في التاريخ.. مؤسس أمازون يطلق زوجته بـ 38 مليار دولار

2019/07/06 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة… أقرت محكمة أمريكية اتفاقًا لتسوية طلاق مؤسس شركة “أمازون”، جيف بيزوس، وزوجته ماكينزي، ما يمهد الطريق لحصولها على أسهم بـ38.3 مليار دولار.وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، السبت، إن قاضيًا في مقاطعة كينغ بولاية واشنطن، وقع، الجمعة، أمرًا يضفي الطابع الرسمي على الطلاق.وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لنقل ملكية نحو 19.7 […]

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