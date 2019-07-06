مفاجأة..طليقة وائل كفوري حامل بطفلهما الثالث !

2019/07/06 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كشف موقع “نواعم” ان الفنان وائل كفوري يعاني من حالة تخبّط واضحة فيما يتعلق بحياته العائلية بعد الطلاق من زوجته والصراع على حضانة طفلتيهما، مشيراً إلى معلومات ترددت عن ان طليقته انجيلا بشارة حامل.

وأكد مصدر مقرّب من عائلة بشارة بأنها لا تزال حاملاً وتنتظر مولودهما الثالث قريباً.

إلى ذلك سيقوم وائل بجولة عربية قريباً تشمل جرش وبعض الدول العربية.

وكان وائل أنهى قبل أيام الاستماع إلى أغانٍ جديدة، من دون أن يتطرّق إلى أيّ من الأغاني التي سيعتمدها، خصوصاً أنه يحاول اعتماد طريقة الـ single على ساحة الغناء.

يُذكر أن وائل سيُشارك خلال أيام في مهرجان أعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي.

المصدر: نواعم

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