ايران تؤكد ضرورة تمويل مشروع طريق سنندج-السليمانية السككي

2019/07/06 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كردستان الإيرانية "بهمن مرادنيا" ضرورة تمويل مشروع طريق سنندج (مركز محافظة كردستان الإيرانية) -السليمانية السككي....

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