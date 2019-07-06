إنفجار ثلاث عبوات ناسفة قرب عجلات لشركة كويتية في البصرة

2019/07/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة… أعلن مصدر أمني، اليوم السبت، تفجير ثلاث عبوات ناسفة قرب سيارات تابعة لشركة كويتية في محافظة البصرة.وقال المصدر في حديث صحفي، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “ثلاث عبوات ناسفة انفجرت، اليوم، على عجلات شركة كويتية في محافظة البصرة”، مشيراً الى أن “الشركة خاصة بنقل المواد الغذائية للبعثات الدبلوماسية”.وأوضح […]

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