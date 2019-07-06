2019/07/06 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ البصرة

كشف مدير ناحية سفوان غرب محافظة البصرة، اليوم السبت، تفاصيل جديدة عن تفجير عبوات على رتل ل...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير ناحية سفوان يكشف تفاصيل جديدة عن تفجير عبوات على رتل لشركة دعم لوجستي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير ناحية سفوان يكشف تفاصيل جديدة عن تفجير عبوات على رتل لشركة دعم لوجستي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).