فوز مهم لسامراء على كربلاء والجنسية يتعادل مع ميسان

2019/07/06 | 18:52

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كربلاء /حامد عبد العباس

ضمن منافسات الجولة الاولى للدور التأهيلي للدرجة الممتازة لحساب المجموعة الاولى في محافظة كربلاء جرت ثلاث مباريات الاولى في الملعب الاولمبي الثانوي استهل فريق سامراء مشواره في التصفيات بفوز مهم على حساب صاحب الضيافة كربلاء بهدفين مقابل هدف واحد افتتح التسجيل لسامراء اللاعب حسام جار الله في الدقيقة 40 ثم عزز تقدمه بالهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم الدولي علي صباح نفذها بنجاح مصطفى رشيد وقلص الفارق لكربلاء البديل وليد خالد قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليكسب فريق سامراء أول ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة فيما انتهى اللقاء الثاني الذي جمع ناديي الجنسية وميسان في الملعب الثانوي بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما تقدم الجنسية في شوط المباراة الاول عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها اللاعب علي زغير في الدقيقة 35 فيما أدرك التعديل لميسان اللاعب محمد زهراوي مظلوم في الدقيقة 88 وفي ثالث مباريات المجموعة التي احتضنها ملعب الشباب الاولمبي والتي جمعت القاسم وغاز الشمال انتهت بفوز الاول بثنائية نظيفة .



هذا وسيلتقي غد الأثنين ضمن الجولة الثانية كربلاء مع غاز الشمال والجنسية وسامراء والقاسم وميسان .

زاهد قاسم : سعيد بالنتيجة

عبر مدرب كرة سامراء عن سعادته الغامرة بكسب نتيجة المباراة أمام فريق كربلاء صاحب الارض والجمهور وقال زاهد قاسم لـ (الصباح الرياضي) لقد كانت مباراة صعبة جدا على الفريقين كونها أول مباراة والفوز فيها يمنح الفريق الضوء الاخضر للمضي قدما في مشوار التأهل والحمد لله تحقق لنا ذلك بعد أن نجحنا في تقديم مباراة تكتيكية ودرسنا نقاط القوة والضعف لدى كربلاء الذي بدأ المباراة مهاجما وهو فريق جيد لكننا استطعنا أن نتعامل مع دقائق المباراة وفق ماخططنا له وخاصة بكيفية امتصاص الزخم الجماهيري للفريق مبينا سيرنا اللقاء مثلما نريد لاسيما بعد تسجيل الهدف الاول قبل نهاية الشوط الاول وهو ما أعطى حافزا كبيرا لدى اللاعبين في الشوط الثاني ونجحنا في تعزيز تقدمنا بالهدف الثاني بعد رسم خطة مناسبة لايقاف مصادر الخطورة لدى الفريق خاصة في الشق الهجومي مؤكدا أن منافسات الدوري مازالت في البداية لكنك عندما تفوز في اول مباراة فهذا يعني الشيء الكثير في مواصلة تحقيق نتائج أخرى لتعزز من مكانة الفريق لكن تبقى حظوظ جميع الفرق قائمة في المنافسة على بطاقة التأهل وبالنسبة لنا حققنا الأهم وهو الفوز على أحد الفرق المرشحة للتأهل وعلينا التفكير بالمباريات المقبلة والتي سيكون لكل منها إسلوب وتكتيك خاص .

حيدر يحيى: عدم استغلال الفرص كلفنا كثيرا

من جانبه أوضح مدرب كرة كربلاء حيدر يحيى أن هناك جملة من الاسباب اسهمت بخسارة الفريق أبرزها فترة الاعداد واختيار اللاعبين وهذا كله نتيجة الارهاصات التي أفرزتها الانتخابات والقت بظلالها على الفريق فضلا عن ابتعاد الحكومة المحلية لفترة ليست بالقصيرة عن دعم الفريق مؤكدا هذا ليس تبريرا للخسارة لأننا أقل الفرق استعدادا لكن رغم ذلك قدمنا مستوى جيدا وسيطرنا على مجريات الشوط الاول وسنحت لنا فرص عديدة ومحققة للتسجيل لكن هذا حال كرة القدم عندما لا تستغل الفرص فستكون النتيجة عكسية فمن هجمة واحدة تمكن سامراء من التسجيل وهذا الهدف أثر في اللاعبين في الشوط الثاني نتيجة الشد والاستعجال في تعديل النتيجة وكان من الممكن الخروج بنقطة أفضل من الخسارة وعلينا التعويض في بقية المباريات وعدم تكرار سيناريو خسارة المباراة الاولى حتى نضمن البقاء في دائرة المنافسة .



يشار الى ان مباريات المجموعة تقام في وقت واحد وفي ثلاثة ملاعب الملعب الثانوي مثيل بالعشب الطبيعي سعة الفي متفرج والثانوي تارتان سعة 500 متفرج وحي العامل الاولمبي تارتان صناعي الفي متفرج.

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